Απίστευτο χάος στο Twitter με ψεύτικους λογαριασμούς που εκμεταλλεύτηκαν τις αλλαγές του Μασκ

Δεν χρειάστηκε πολλές ώρες για να αποδειχτεί καταστροφική η απόφαση του Ίλον Μασκ να προσφέρει το μπλε σημάδι επιβεβαίωσης σε λογαριασμούς του Twitter, ακόμη και με μια απλή συνδρομή.

Για όσους δεν γνωρίζουν (ή δεν διάβασαν), οποιοσδήποτε χρήστης της πλατφόρμας μπορεί να δημιουργήσει έναν λογαριασμό και πληρώνοντας 8 δολάρια το μήνα να φαίνεται ότι είναι επιβεβαιωμένος (έχοντας ένα κλασικό μπλε tick δεξιά από το username του).

Όπως ήταν λογικό, οι επιβεβαιωμένοι χρήστες της πλατφόρμας δεν είναι αυτοί που όντως έχουν ελεγχθεί, αλλά αυτοί που πληρώνουν.

Μέσα σε λίγες ώρες, εντοπίστηκαν και διασκόρπισαν ψεύτικες ειδήσεις και ψεύτικες εικόνες λογαριασμοί που είχαν φροντίσει μάλιστα να μοιάζουν τα usernames τους με τα αυθεντικά.

Έτσι, είδαμε ψεύτικο επιβεβαιωμένο λογαριασμό για την Valve που έκανε και μια σχετική ανακοίνωση για ένα παιχνίδι, την Nintendo με μια εικόνα του Mario με υψωμένο το μεσαίο δάχτυλο, του Λεμπρόν Τζέιμς που φαίνεται να ζητάει μεταγραφή και αρκετά ακόμη τέτοια γλαφυρά.

Following sports transactions and news could become a total mess with the new verification system



Already fake LeBron and Aroldis Chapman tweets going around pic.twitter.com/vQgMqws1W0