Συνεργασία Netflix και The Coalition για παραγωγή τηλεοπτικής σειράς και ταινίας Gears of War

Το δημοφιλές videogame γίνεται αρχικά μία live action και μία animated σειρά.

Η προσθήκη gaming περιεχομένου στο Netflix συνεχίζεται και έτσι μετά τα Cyberpunk 2077 anime, League of Legends Arcane και τα επερχόμενα projects για τα BioShock, Horizon Zero Dawn και Assassin’s Creed, η δημοφιλής πλατφόρμα video streaming αποκάλυψε πως συμφώνησε με την ομάδα ανάπτυξης The Coalition για μεταφορά του Gears of War σε -αρχικά- δύο διαφορετικές παραγωγές.

Η πρώτη θα είναι μια live action ταινία, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια animated σειρά.

Η ανακοίνωση αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για περαιτέρω παραγωγές, χωρίς ωστόσο να δίνεται κάποια πιο συγκεκριμένη πληροφορία.

H The Coalition είναι η καναδική ομάδα ανάπτυξης των Xbox Games Studios που διαχειρίζεται το δημοφιλές gaming franchise, το οποίο κλείνει και φέτος τα 16 χρόνια παρουσίας στην αγορά.

Το τελευταίο videogame που κυκλοφόρησε είναι το Gears 5 (2019).