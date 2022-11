Ένα δείπνο που θα μείνει αξέχαστο στην Kris Jenner

Η momager Kris Jenner γιόρτασε τα 67α της γενέθλια και οι κόρες της (Kardashians και Jenners) ντύθηκαν σαν την ίδια, με το ανάλογο μαλλί, μακιγιάζ και attitude.

Δεν ήταν όμως μόνο οι 4 κόρες της που ντύθηκαν Kris Jenner. "We all got Krissed" έγραψαν στο Instagram, με κάθε καλεσμένο να επιλέγει ένα iconic look της Kris από διαφορετική εποχή, ακόμα και η εγγονή της North.

