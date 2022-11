Twitter: Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ η συνδρομή για τα επιβεβαιωμένα προφίλ και αλλαγές στα bans

Σημαντικές αποφάσεις από τον Έλον Μασκ λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Το Twitter θα κάνει λίγο παραπάνω να ενεργοποιήσει τη νέα μορφή της συνδρομής Blue που θα προσθέτει και το μπλε tick των επιβεβαιωμένων προφίλ.

Όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ των New York Times, η απόφαση της εταιρείας είναι να προχωρήσει στις νέες αλλαγές μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, στις 9 Νοεμβρίου.

Η νέα μορφή του συνδρομητικού πακέτου θα προσφέρει λιγότερες διαφημίσεις, δυνατότητα αναρτήσεων videos μεγαλύτερης διάρκειας και τη δυνατότητα πληρωμής για το χαρακτηριστικό μπλε σημάδι των επιβεβαιωμένων λογαριασμών.

Πέραν αυτής της εξέλιξης, ο ίδιος ο Μασκ ανακοίνωσε από το προφίλ του πως όλα τα fake accounts που λειτουργούν σε μορφή parody χωρίς να το αναφέρουν ξεκάθαρα στις σημειώσεις/βιογραφικό του λογαριασμού, θα καταργούνται άμεσα.

Previously, we issued a warning before suspension, but now that we are rolling out widespread verification, there will be no warning.



This will be clearly identified as a condition for signing up to Twitter Blue.