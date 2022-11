Αεροπορική τραγωδία στην Τανζανία: 19 νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους λόγω κακοκαιρίας (vid)

Στους 19 νεκρούς ανέβηκε ο τραγικός απολογισμός από το αεροπορικό δυστύχημα που συνέβη σήμερα(06/11) στη λίμνη Βικτόρια, στην Τανζανία.

Επιβατικό αεροπλάνο με 43 επιβαίνοντες συνετρίβη στη λίμνη Βικτόρια στην Τανζανία λόγω της κακοκαιρίας ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί σε αεροδρόμιο στην Μπουκόμπα.

«Θρηνώ μαζί με όλους τους Τανζανούς για τους 19 αυτούς ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Κασίμ Ματζαλίουα.

Precision Air jet plunges into Lake #Victoria as it attempted to land at Bukoba Airport #Tanzania. T'was headed to Bukoba from Dar Es Salaam. Cause of #Plane #crash unknown, preliminary probe points to

Bad weather. Rescue efforts of 49 passengers on board underway. pic.twitter.com/SIZ71KC7sV

— Brian Obuya (@ItsBrianObuya) November 6, 2022

Όπως δήλωσε ο διοικητής της περιφερειακής αστυνομίας Ουίλιαμ Μουαμπαγάλε σε δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο της Μπουκόμπα το αεροσκάφος συνετρίβη στο νερό σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από τον αερολιμένα.

A passenger plane of the private airline #PrecisionAir crashed into Lake Victoria in northern #Tanzania.



According to preliminary reports, there were 49 passengers and four crew members on board the plane. Fifteen people were rescued. pic.twitter.com/4RMRcR1wEb

Ο περιφερειακός επίτροπος Άλμπερτ Σαλαμίλα διευκρίνισε νωρίτερα πως 43 άνθρωποι, από τους οποίους 39 επιβάτες, οι δύο πιλότοι και δύο μέλη πληρώματος, επέβαιναν στην πτήση που είχε αναχωρήσει από το Νταρ ελ Σαλάμ, την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, με προορισμό την Μπουκόμπα, μια πόλη στην όχθη της λίμνης, η οποία είναι η μεγαλύτερη της Αφρικής και από την οποία πηγάζει ο Νείλος.