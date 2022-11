Ο στόλος της αποτελείται από εννέα αεροπλάνα, από τα οποία 3 ATR 42-500, 1 ATR 42-600 και 5 ATR 72-500. Δεν έχει γίνει γνωστό ποιο από τα ATR 42 έχει συντριβεί.

Ένα επιβατικό αεροπλάνο με 43 επιβαίνοντες συνετρίβη σήμερα στη λίμνη Βικτόρια στην Τανζανία εξαιτίας της κακοκαιρίας, λίγο πριν προσγειωθεί στην πόλη Μπουκόμπα, ανακοίνωσαν οι αρχές της Τανζανίας προσθέτοντας ότι διεξάγονται προσπάθειες διάσωσης.

«Έγινε ατύχημα σε αεροπλάνο της (αεροπορικής εταιρείας) Precision Air που (...) συνετρίβη στο νερό σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το αεροδρόμιο», δήλωσε ο διοικητής της περιφερειακής αστυνομίας Ουίλιαμ Μουαμπαγάλε σε δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο της Μπουκόμπα.

Ο περιφερειακός επίτροπος Άλμπερτ Σαλαμίλα διευκρίνισε πως 43 άνθρωποι, από τους οποίους 39 επιβάτες, οι δύο πιλότοι και δύο μέλη πληρώματος, επέβαιναν στην πτήση που είχε αναχωρήσει από το Νταρ ελ Σαλάμ, την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, με προορισμό την Μπουκόμπα, μια πόλη στην όχθη της λίμνης, η οποία είναι η μεγαλύτερη της Αφρικής και από την οποία πηγάζει ο Νείλος.

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε καταφέρει να σώσουμε 26 ανθρώπους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο», πρόσθεσε ο Σαλαμίλα, υπογραμμίζοντας πως «η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το αεροπλάνο ήταν ένα ATR 42. Το μοντέλο αυτό κατασκευάζεται από τη γαλλοϊταλική εταιρεία ATR.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν μεγάλο μέρος του αεροπλάνου να βρίσκεται κάτω από το νερό, ενώ οι διασώστες προσπαθούν να ανασύρουν επιζώντες. Συνεργεία επιχειρούν να βγάλουν το αεροπλάνο από το νερό με τη βοήθεια καλωδίων και γερανών.

Tanzania's passengers plane Precision Air flight goes down in Lake Victoria while trying to land at an airport in Bukoba "due to storm and heavy rains", the country’s state broadcaster, TBC is reporting.



15 people have been rescued so far.



pic.twitter.com/SRet0ltFxU