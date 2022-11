«Ουδέν νεότερο από το δυτικό μέτωπο»: «Μια από τις καλύτερες πολεμικές ταινίες που γυρίστηκαν ποτέ» (vid)

Κριτικοί και θεατές αποθεώνουν το έπος του Netflix «Ουδέν νεότερο από το δυτικό μέτωπο» για τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ζητούν να πάρει υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Η νέα κινηματογραφική εκδοχή του κλασικού αντιπολεμικού βιβλίου που προβάλλεται εδώ και λίγες μέρες στο Netflix αποτελεί μια από τις καλύτερες παραγωγές της πλατφόρμας.

Η ταινία δείχνει τη ζωή του Γερμανού στρατιώτη Paul Bäumer (Felix Kammerer), ο οποίος, αφού κατατάσσεται στο στρατό μαζί με τους φίλους του, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου, διαψεύδοντας τις ελπίδες τους να γίνουν ήρωες.

Σε μια από τις πιο εντυπωσιακές εναρκτήριες σεκάνς που έχουμε δει εσχάτως, η ταινία του Έντουαρντ Μπέργκερ ξεκινά παρακολουθώντας έναν τρομοκρατημένο νεαρό στρατιώτη καθώς προσπαθεί να επιβιώσει στην κόλαση των χαρακωμάτων του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπου διεξάγεται ένα διαρκές σφαγείο με μοναδικό διακύβευμα να κερδηθούν κάθε τόσο μερικά μέτρα λάσπης.

Από την πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, το δράμα έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές και αποτελεί την υποψηφιότητα της Γερμανίας για την καλύτερη διεθνή ταινία μεγάλου μήκους για τα βραβεία Όσκαρ 2023.

Τώρα, οι κριτικοί και οι θεατές έχουν επαινέσει τη συγκεκριμένη ταινία ως «μία από τις καλύτερες πολεμικές ταινίες που έχουν γυριστεί ποτέ», καθώς το περιγράφουν ως μια «συναρπαστική ταινία».

Στο Twitter, οι συγκλονισμένοι θεατές έπλεξαν το εγκώμιο της ταινίας και τη χαρακτήρισαν «must-see», ενώ ζήτησαν να είναι υποψήφια για Όσκαρ.

— narancia gaming (@naranciagaming) October 28, 2022

Πολλοί την συνέκριναν με το πολεμικό δράμα του 2019 «1917» και το «The Revenant» του 2015, με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, επιμένοντας ότι ήταν καλύτερη και από τα δύο. Μάλιστα ένας χρήστης έγραψε: «Το «Ουδέν νεότερο από το δυτικό μέτωπο» στο Netflix είναι ένα αριστούργημα, ίσως μια από τις καλύτερες πολεμικές ταινίες που γυρίστηκαν ποτέ. Αν τα Όσκαρ δίνουν δεκάρια για τις ξένες ταινίες, αυτή θα έπρεπε να σαρώσει όλα τα βραβεία».

All Quiet On The Western Front is a very good film and one of the best war movies of the last several years. Grim and bleak. Harrowing battle scenes like Saving Private Ryan but without the happy ending and inspirational speeches. Similar to 1917 but I think a little better. — Matt Walsh (@MattWalshBlog) October 29, 2022

Last night I had the pleasure to see one of the best war films of all time. Netflix's #AllQuietOnTheWesternFront is truly a cinematic wonder in every sense of the word, it's devastatingly mesmerizing. There's a 7 min scene in this film that is just soul shattering. pic.twitter.com/bzgXVElrGa October 29, 2022

Μάλιστα, οι πιο γνωστοί κριτικοί ταινιών δεν δίστασαν να εκθειάσουν το δυνατό πολεμικό έπος, καθώς το χαρακτήρισαν ως μία από τις καλύτερες πολεμικές ταινίες που έχουν γυριστεί ποτέ.

Συγκεκριμένα η The Guardian έβαλε τέσσερα αστέρια και είπε ότι ολόκληρη η ταινία είναι δυναμικά «αρωματισμένη» με αυτό το ζοφερό προαίσθημα του θανάτου. Η New York Times σχολίασε την απίστευτη κινηματογράφιση, ενώ το The Awards Daily επαίνεσε την ταινία για την «καυστική απεικόνιση της ψυχικής τρομοκρατίας του πολέμου»