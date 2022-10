Δέκα νεκροί και περισσότεροι από 20 τραυματίες είναι ο θλιβερός απολογισμός έκρηξης κοντά σε γήπεδο ποδοσφαίρου στη Βαγδάτη απόψε, σύμφωνα με ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στην ανατολική Βαγδάτη, στο Ιράκ, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας και ιατρικές πηγές.

The explosion took place near a football stadium & a café, when an explosive device attached to a vehicle in the area detonated, leading to another explosion of a gas tanker that was close byhttps://t.co/IAuMsEouYN pic.twitter.com/IKEFT5jdTm