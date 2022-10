Σομαλία: 29 νεκροί από διπλή βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας έξω από το υπουργείο Παιδείας (vid)

Την ανάληψη ευθύνης των φερόμενων επιθέσεων αυτοκτονίας ανέλαβε η ισλαμιστική οργάνωση «Σεμπάμπ».

Σε 29 ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από διπλή βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας, με αυτοκίνητα παγιδευμένα με εκρηκτικά που συνέβη σήμερα(29/10) έξω από το υπουργείο Παιδείας στην πρωτεύουσα Μογκαντίσου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε η αστυνομία. Παράλληλα 70 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο αστυνομικός Μοχάμεντ Νταχίρ δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa) ότι τα θύματα είναι πολίτες και πως τέσσερις μαχητές συμμετείχαν στην επίθεση.

Πολλοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

🔴📹 Two terror car blasts attacks on Saturday occurred at the Soobe junction in the capital #Mogadishu, #Somali.

Further reports indicate there were at least 10 civilian casualties following the explosions.#Somalia

📹 pic.twitter.com/1IR9pDMSDZ