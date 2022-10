Οικονομική καταστροφή για Kanye West: Τον κάνουν πέρα όλες οι εταιρείες μετά τα αντισημιτικά σχόλια

Ο Kanye West έγραψε μια σειρά αντισημιτικών μηνυμάτων σε Twitter και Instagram στις αρχές Οκτωβρίου και τώρα το πληρώνει.

Μεγάλη οικονομική καταστροφή έχει υποστεί ο Kanye West, καθώς οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες διέκοψαν τις συνεργασίες που είχαν μαζί του μετά από μια σειρά αντισημιτικών σχολίων, που έκανε ο Αμερικανός ράπερ στα social media.

Οι λογαριασμοί του στο Twitter και στο Instagram περιορίστηκαν, με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να λένε ότι αφαίρεσαν τις αναρτήσεις του που οι διαδικτυακοί χρήστες καταδίκασαν ως αντισημιτικές.

Σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων, ο Kanye West έχασε συμβόλαια και διασυνδέσεις με μεγάλους οίκους μόδας και είδε άλλες προσοδοφόρες συνεργασίες του να τερματίζονται, εξαιτίας των διαδοχικών πρόσφατων ρατσιστικών και αντισημιτικών του σχολίων.

Η συμφωνία του με τους Balenciaga, Adidas και Gap κατέρρευσε και ο ράπερ αποσύρθηκε από το πρακτορείο ταλέντων CAA. Την Adidas ακολούθησε η Foot Locker, η οποία αφαίρεσε τα αθλητικά παπούτσια Yeezy από τα ράφια της.

Από την περασμένη Τρίτη (25/10) ο ράπερ δεν εμφανιζόταν πλέον στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes, καθώς τα brands που έπαψαν να συνεργάζονται με τον μεγιστάνα πολλαπλασιάστηκαν.

Σε ανακοίνωσή του ο GAP ανέφερε: «Ο αντισημιτισμός, ο ρατσισμός και το μίσος σε οποιαδήποτε μορφή είναι ασυγχώρητα και δεν γίνονται ανεκτά σύμφωνα με τις αξίες μας. Εκ μέρους των πελατών, των εργαζομένων και των μετόχων μας, συνεργαζόμαστε με οργανισμούς που καταπολεμούν το μίσος και τις διακρίσεις».

Η Kering, η μητρική εταιρεία της Balenciaga, ανακοίνωσε: «Ο Balenciaga δεν έχει πλέον καμία σχέση ούτε σχέδια για μελλοντικά έργα που σχετίζονται με αυτόν τον καλλιτέχνη».

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Adidas, «δεν ανέχεται τον αντισημιτισμό ή οποιοδήποτε άλλο είδος ρητορικής μίσους» και «οι πρόσφατες δηλώσεις και ενέργειες του Ye (Kanye West) είναι απαράδεκτες, μισητές και επικίνδυνες».

Kanye West is no longer a billionaire after Adidas cut ties with him, Forbes reports.



His loss of Adidas has caused his net worth to plummet to $400 million and he is no longer on the Forbes billionaire list. pic.twitter.com/8SzyQqJVjC