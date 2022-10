Τα πρώτα σχέδια θηκών για τα Samsung Galaxy S23 δείχνουν ίδιο σχεδιασμό με τα τωρινά μοντέλα

Φαίνεται πως η Samsung θα διατηρήσει το ίδιο σχέδιο στα νέα της smartphones.

Δεν είναι παράξενο να διατηρούν οι εταιρείες στο χώρο της κινητής το ίδιο σχέδιο για δύο γενιές τηλεφώνων τους και φαίνεται πως και η Samsung θα κινηθεί με αυτόν τον τρόπο στις ναυαρχίδες της.

Σύμφωνα με τα πρώτα σχέδια για τις θήκες των Samsung Galaxy S23, τα νέα τηλέφωνα που θα αποκαλυφθούν και θα κυκλοφορήσουν το 2023 και δεν θα είναι άλλα από τα Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ και Samsung Galaxy S23 Ultra.

Τα δύο πρώτα θα έχουν 3 κάμερες με το LED flash στα δεξιά τους, ενώ το πιο ακριβό θα έχει και πάλι 4 κάμερες και ένα κύκλο για τους διάφορους αισθητήρες.

Αξίζει να σημειώσουμε πάντως πως τα στοιχεία αυτά έρχονται στο φως της δημοσιότητας αρκετά νωρίς, μιας και η αποκάλυψη των νέων τηλεφώνων από την κορεατική εταιρεία απέχει σχεδόν ένα τρίμηνο ακόμη.

S23, S23+ (S23 Pro is the wrong name in the picture) and S23 Ultra protective cases have been introduced. pic.twitter.com/bKmDCHem2b