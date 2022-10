Εμφανίστηκε πριν την ώρα του το World Cup mode στο FIFA 23 (vid)

Η ΕΑ έκανε λάθος και παίκτες στο PS5 απολαμβάνουν ήδη το mode.

To FIFA 23 World Cup Mode είναι προγραμματισμένο να προστεθεί στο φετινό παιχνίδι της ΕΑ μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ωστόσο φαίνεται πως κάποιοι έχουν ήδη τη δυνατότητα να πάρουν μια γεύση.

Το mode έχει εμφανιστεί σε κάποιους παίκτες στην έκδοση για το PS5, αρκετά πριν ξεκινήσει το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του Κατάρ και ορισμένοι ανέβασαν ήδη και κάποιες φωτογραφίες και videos στα social media.

Το εν λόγω mode του τίτλου θα έχει τις παρακάτω υπο-ενότητες: FIFA World Cup Live, FIFA World Cup Kick-Off, Online Tournament και FIFA World Cup 2022 και όπως φαίνεται 48 ομάδες θα είναι διαθέσιμες σε αυτό.

Το FIFA 23 συνεχίζει να έχει αρκετά προβλήματα διαρροών και η ΕΑ φαίνεται πως βιάστηκε σε πολλά επίπεδα, αλλά αυτό δεν εμπόδισε το game να κάνει ρεκόρ με 10.3 εκ. gamers να το απολαμβάνουν την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του (διαβάστε περισσότερα για το θέμα εδώ).

This is how you can see it yourself if on PS5. Also sorry about shaking I have a condition pic.twitter.com/pAd6ojczWc