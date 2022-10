Ένα αστείο των Simpsons για την ταινία Waterworld γίνεται κανονικό videogame (vid)

Κι όμως, κάποιος το έκανε και δημιούργησε μια κανονική κυκλοφορία!

Η τηλεοπτική σειρά Simpsons έχει αποκτήσει κατά την περίοδο των πολλών τελευταίων ετών ένα τεράστιο fan base και αρκετά από τα όσα έχει καλύψει έχουν συζητηθεί τόσο στο παρελθόν, όσο και στο σήμερα.

Για άλλη μια φορά, έρχεται στην επικαιρότητα, καθώς ένα χιουμοριστικό video που είδαμε στην 8η σεζόν της γίνεται κανονικό videogame.

Συγκεκριμένα, στο επεισόδιο “The Springfield Files”, ο Millhouse (φίλος του Bart) ρίχνει 40 νομίσματα σε ένα arcade μηχάνημα του Waterworld για να παίξει και μετά το πρώτο βήμα, το παιχνίδι του ζητάει άλλα 40.

Ο indie game developer και streamer @Macaw45 συνδύασε όλο το παραπάνω concept που είχε διάρκεια μόλις 20 δευτερόλεπτα και έφτιαξε ένα ολόκληρο videogame!

My freeware PC game, Kevin Costner's Waterworld, a real and full imagining of the 'fake' Waterworld arcade game seen in The Simpsons will be released during a release stream on the 9th of October my time (the 8th in America). Here is the promotional poster drawn by @TheJiggeh pic.twitter.com/cK7TDxtSqd