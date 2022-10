«Φωτιά» πήραν οι μηχανές παραγωγής του PlayStation, 400% πάνω οι παραδόσεις στις ΗΠΑ

Εντυπωσιακή αύξηση στους ρυθμούς παραγωγής των PlayStation.

Με την χριστουγεννιάτικη αγορά να πλησιάζει, αλλά και την κυκλοφορία του God of War Ragnarok να μετράει πλέον…μέρες, η Sony φαίνεται πως έχει βάλει για τα καλά μπροστά τις μηχανές παραγωγής κονσολών PlayStation.

Όπως σημειώνει ο αναλυτής David Gibson, η ιαπωνική εταιρεία παρέδωσε τον Σεπτέμβριο του 2022 400% παραπάνω συσκευές απ’ ότι τον Σεπτέμβριο της περσινής χρονιάς, χωρίς να προσδιορίζεται αν μιλάμε μόνο για PS5 ή και PS4 και άλλα περιφερειακά.

Παρόλα αυτά, φαίνεται πως η Sony φαίνεται να βρίσκει λύση στο μεγάλο πρόβλημα διαθεσιμότητας που έτσι κι αλλιώς αναμενόταν στο λανσάρισμα του PS5, αλλά επιβαρύνθηκε έντονα με τα lockdowns σε Κίνα και Ιαπωνία.

Και όλο αυτό σίγουρα βοηθάει και την επόμενη μεγάλη κυκλοφορία που αναμένεται στις αρχές του 2023, που δεν είναι άλλη από τη νέα κάσκα εικονικής πραγματικότητας, το PlayStation VR2.

