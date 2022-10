Ο Μηταράκης ξεμπρόστιασε τους Τούρκους με βίντεο: Η τουρκική ακτοφυλακή τους βαράει (vid)

Ο υπουργός μετανάστευσης Νότης Μηταράκης έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με αγριότητες των Τούρκων λιμενικών στους μετανάστες.

Ηχηρή απάντηση στα fake news του Ταγίπ Ερντογάν και στο τουρκικό αφήγημα έδωσε ο υπουργός μετανάστευσης Νότης Μηταράκης μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Twitter.

Ανάρτησε βίντεο που έχει τραβήξει μετανάστης πάνω σε φουσκωτή βάρκα. Από πάνω τους, η τουρκική ακτοφυλακή που τους βαράει και τους σπρώχνει στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Footage from Turkish coastguard violently pushing forward migrants to Greece, in violation of international law and the EU joint statement. This video was filmed by a refugee who was saved by 🇬🇷. It is further proof of the instrumentalization of migration flows by 🇹🇷 #migration pic.twitter.com/sXG74VxBYo