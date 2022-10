Λίγο πριν το δικαστήριο, ο Ίλον Μασκ κινείται ξανά προς την εξαγορά του Twitter

Παιχνίδι τακτικής από τις δύο πλευρές, με το γάμο να είναι πλέον πιθανός.

Δύο εβδομάδες πριν ο Ίλον Μασκ και το Twitter καταλήξουν στα δικαστήρια, φαίνεται πως ίσως και η εξαγορά της πλατφόρμας ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που εμφανίστηκε τις τελευταίες ώρες σε ιστοσελίδες του εξωτερικού που ασχολούνται με το οικονομικό ρεπορτάζ, ο Μασκ επέστρεψε με πρόταση προς την άλλη πλευρά για εξαγορά με 54,20 δολάρια ανά μετοχή.

H δίκη αναμενόταν για να αποζημιωθεί το Twitter εξαιτίας της οπισθοχώρησης του Μασκ, μετά και από τις δημόσιες τοποθετήσεις και προβληματισμούς που εξέφρασε για τον αριθμό των ψεύτικων λογαριασμών και bots που υπάρχουν εκεί.

Η πλευρά του Twitter δείχνει θετική προς μια κίνηση συμφωνίας και μένει να δούμε πόσα ακόμη επεισόδια θα έχει αυτό το σίριαλ.

Πάντως φαίνεται πως και ο Μασκ δείχνει τελικά πρόθυμος να προχωρήσει στη σημαντική αυτή εξαγορά και κυρίως να αποφύγει μια δίκη που μπορεί να του στοιχίσει αρκετά χρήματα και όχι μόνο.

Twitter issued this statement about today's news: We received the letter from the Musk parties which they have filed with the SEC. The intention of the Company is to close the transaction at $54.20 per share.