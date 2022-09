Συνελήφθη 17χρονος για τις διαρροές του GTA 6

Το πιο hot θέμα της επικαιρότητας στο χώρο του gaming έχει και συνέχεια.

Το θέμα με το hacking στην Rockstar Games και τη διαρροή περιεχομένου από το GTA 6 φαίνεται πως έχει και συνέχεια.

Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε πως συνέλαβε έναν 17χρονο στο Oxfordshire που θεωρείται (μετά από σχετική έρευνα) ύποπτος για το θέμα. Υπενθυμίζεται πως η Uber αποκάλυψε ότι ο hacker του GTA 6 σχετίζεται με επίθεση που έγινε πριν καιρό και στα δικά της συστήματα και πως πίσω από όλα βρίσκεται μια ομάδα με την ονομασία Lapsus$ που δημιουργεί τέτοιας φύσης προβλήματα και στη συνέχεια ζητάει λύτρα από αυτούς που έχει κάνει ηλεκτρονική επίθεση.

On the evening of Thursday 22 September 2022, the City of London Police arrested a 17-year-old in Oxfordshire on suspicion of hacking, as part of an investigation supported by the @NCA_UK’s National Cyber Crime Unit (NCCU).



He remains in police custody. pic.twitter.com/Zfa3OlDR6J