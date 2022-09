Τον Απρίλιο η νέα ταινία Super Mario Bros., τον Οκτώβριο το πρώτο trailer

Η αναμενόμενη κινηματογραφική παραγωγή θα αποκαλυφθεί σε λίγες εβδομάδες.

Η νέα ταινία Super Mario Bros. θα αποκαλυφθεί σύντομα, όπως ανακοινώθηκε από το στούντιο που την ετοιμάζει.

Η νέα animated παραγωγή θα έχει στη θέση του πρωταγωνιστή τον Κρις Πρατ και θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 7 Απριλίου 2023. Η αποκάλυψη του πρώτου υλικού θα γίνει στην διάρκεια της New York Comic Con και συγκεκριμένα στις 6 Οκτωβρίου και προς το τέλος της ημέρας για την Ελλάδα.

Από το υπόλοιπο cast γνωρίζουμε τις συμμετοχές των Τσάρλι Ντέι (Luigi), Άνα-Τέιλορ Τζόι (Peach), Τζακ Μπλακ (Bowser), Κίγκαν Μάικλ Κι (Toad) και Σεθ Ρόγκαν (Donkey Kong).

Όπως είναι λογικό, όλοι περιμένουν να ακούσουν τη φωνή του Κρις Πρατ και να δουν το πόσο κοντά είναι σε αυτό που έχουν συνηθίσει από τις εκφράσεις του ήρωα στα πολυάριθμα videogames της Nintendo.

Join us October 6th at 4pm ET for the teaser trailer premiere of Nintendo & Illumination’s upcoming Super Mario Bros. film, releasing April 7, 2023. pic.twitter.com/1jEFnlvCnU