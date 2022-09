Κι όμως, αμερικανικά καταστήματα χαρίζουν αντίτυπα του χειρότερου παιχνιδιού του PS5!

Για να ξεφορτωθούν το στοκ, μιας και το παιχνίδι θα σταματήσει να υποστηρίζεται.

Δεν είναι εγγυημένα καλό το αποτέλεσμα κάθε παιχνιδιού που κυκλοφορεί στην αγορά των videogames και ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουμε δει αρκετές μέτριες προς κακές προσπάθειες.

Αλλά το να φτάσουμε στο επίπεδο, καταστήματα να χαρίζουν αντίτυπα τίτλου για να ξεφορτωθούν το στοκ, δεν το είχαμε ξαναδεί. Όπως αναφέρουν ρεπορτάζ αμερικανικών ΜΜΕ, υπάλληλοι της αλυσίδας GameStop χαρίζουν αντίτυπα του Babylon’s Fall, ενός live-service RPG για το PS5 που χαρακτηρίστηκε από τα media ως ένα από τα χειρότερα παιχνίδια που κυκλοφόρησαν για την νεότερη κονσόλα της Sony.

O τίτλος κυκλοφόρησε με πάρα πολλά προβλήματα, ενώ και πριν από μερικές ημέρες η Square Enix ανακοίνωσε πως σταματάει την υποστήριξή του, σχεδόν ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του.

Κάτι τέτοιο σημαίνει πως τα καταστήματα δεν θα μπορούν να πουλάνε κόπιες και το GameStop φαίνεται πως αποφάσισε να ξεφορτωθεί το στοκ του με αυτόν τον παράδοξο τρόπο.

Just tried it, in fact worked pic.twitter.com/x4auugtHP7