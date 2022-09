To Twitch απαγορεύει τα streams από γνωστά site τζόγου μετά από αντιδράσεις των streamers

Μια σημαντική εξέλιξη για την πλατφόρμα που αλλάζει τα δεδομένα.

Ένα σκάνδαλο ήταν η αφορμή για να αρχίσει το Twitch να απαγορεύει τα streams από γνωστά site τζόγου.

Συγκεκριμένα, ο streamer Abraham Mohammed (γνωστός και ως Sliker), παραδέχτηκε ότι εξαπάτησε φίλους, δημιουργούς περιεχομένου και fans και συγκέντρωσε ένα ποσό της τάξης των 200-300 χιλιάδων δολαρίων για να τα ποντάρει σε αγώνες Counter-Strike: Global Offensive (ενώ στους ίδιους ανέφερε πως είχε πρόβλημα με τον τραπεζικό του λογαριασμό).

Ως απάντηση σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, γνωστοί streamers της αγοράς, όπως οι Imane “Pokimane” Anys, Matthew “Mizkif” Rinaudo και Devin Nash οργανώθηκαν και κοινοποίησαν την πρόθεσή τους να απέχουν από την πλατφόρμα την περίοδο των Χριστουγέννων, αντιδρώντας έτσι στις πολιτικές ορθής χρήσης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και σχετίζονται με τον τζόγο και τον στοιχηματισμό.

Ο Sliker παραδέχτηκε τον εθισμό του στον τζόγο γύρω από το CS:GO σε ένα νέο video που ανέβηκε στο Twitch και εκεί ανέφερε και τι έκανε τα χρήματα που ζήτησε, αλλά υποσχέθηκε πως θα τα επιστρέψει και όλα.

Μετά τη θύελλα που ξέσπασε, το Twitch ανακοίνωσε πως από τις 18 Οκτωβρίου αλλάζει την πολιτική του γύρω από τα streams που περιλαμβάνουν τζόγο. Συγκεκριμένα, θα απαγορεύει την αναμετάδοση σε χρήστες που τζογάρουν σε sites που δεν έχουν άδεια στις ΗΠΑ ή που δεν προστατεύουν με οποιοδήποτε τρόπο τους χρήστες με συγκεκριμένους μηχανισμούς.

An update on gambling on Twitch. pic.twitter.com/lckNTY9Edo