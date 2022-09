Οι Νορβηγοί Kings of Convenience για πρώτη φορά στην Αθήνα!

Η μαγευτική νορβηγική folk των Kings of Convenience, έρχεται στην Αθήνα την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Ακροπόλ.

Με ένα νέο, εντυπωσιακό άλμπουμ μετά από 12 χρόνια, οι αγαπημένοι Kings of Convenience ετοιμάζονται να ταξιδέψουν το ελληνικό κοινό με το χαρακτηριστικό ψιθύρισμα και το απαλό χτύπημα μιας ακουστικής κιθάρας.

Άλλωστε με αυτά τα εφόδια και το σχολαστικό παίξιμο του πιάνου έκαναν τη γλυκιά folk-pop αισθητική τους να αντηχεί σε όλο τον κόσμο εδώ και δύο δεκαετίες.

Τα άλμπουμ «Riot on an Empty Street» και «Declaration of Dependence», τα οποία έχουν τύχει ευρείας αναγνώρισης, ξεπέρασαν τις συγκρίσεις με τους Simon & Garfunkel και έγιναν ο δικός τους κανόνας. Η συνταγή των Kings of Convenience είναι τόσο απλή που δεν φαίνεται να έχει κάποιο μυστικό, αλλά πρέπει να έχει, αλλιώς θα ήταν εύκολο για πολλούς άλλους να επαναλάβουν την επιτυχία τους, εκμεταλλευόμενοι τη δωδεκαετή παύση των Erlend Øye και Eirik Bøe μέχρι την πρόσφατη κυκλοφορία του «Peace or Love», το οποίο έλαβε διθυραμβικές κριτικές από τα διεθνή μέσα.

