H στιγμή του τραυματισμού του Post Malone στην σκηνή της συναυλίας του (vid)

Ο ράπερ αφού σηκώθηκε και παρά τους πόνους, συνέχισε την συναυλία και ζήτησε συγγνώμη από τους θεατές.

Ένα ατύχημα είχε ο ράπερ Post Malone πάνω στη σκηνή, συναυλίας του στο Σεντ Λούις, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Συγκεκριμένα ο τραγουδιστής χτύπησε στα πλευρά του. Αρκετοί από τους θεατές τράβηξαν σε βίντεο την στιγμή της πτώσης του και μάλιστα όπως έγινε γνωστό, έπεσε από ένα άνοιγμα στη σκηνή. Μετά από περίπου 10 λεπτά σηκώθηκε με την βοήθεια των συνεργατών του.

Post Malone made a few more die hard fans when he fell through a hole in the stage cracking 3 ribs. Fans said he came back out on stage after 10 minutes saying he was sorry & hurting so bad he was crying, then someone gave him a beer and he finished the concert.#PostMalone pic.twitter.com/eFZBn8TffU