Προβλήματα στις κάμερες του iPhone 14 Pro αναφέρουν ήδη οι πρώτοι κάτοχοι (vid)

Κούνημα και θόρυβοι στη συσκευή όταν χρησιμοποιούνται τρίτες εφαρμογές.

Κι ενώ η ελληνική αγορά ετοιμάζεται να υποδεχτεί στις 23 Σεπτεμβρίου τα iPhone 14, οι πρώτοι κάτοχοι των iPhone 14 Pro και iPhone 14 Pro Max αναφέρουν ήδη σημαντικά προβλήματα.

Όπως τονίζουν αρκετοί, υπάρχουν αναφορές για «θόρυβο» και κούνημα στις λήψεις της κάμερας όταν χρησιμοποιούνται τρίτες εφαρμογές (και όχι η επίσημη εφαρμογή του iOS 16), καθώς και ένας ενοχλητικός θόρυβος.

Το πρόβλημα εμφανίζεται ακόμη και στις λήψεις που πάνε να γίνουν μέσα από εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Instagram, το Snapchat και το TikTok.

Μπορείτε να δείτε ένα χαρακτηριστικό δείγμα του προβλήματος στο παρακάτω tweet.

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF