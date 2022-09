Το Mr. Harrigan’s Phone του Stephen King έρχεται στο Netflix (vid)

Νέο trailer για τη νέα παραγωγή του Netflix που έρχεται σύντομα.

To Netflix δημοσίευσε το νεότερο trailer του για το Mr. Harrigan’s Phone που έρχεται στην πλατφόρμα.

Η νέα ταινία που βασίζεται στο ομώνυμο έργο του Stephen King και στο trailer βλέπουμε τον πρωταγωνιστή Craig (Jaeden Martell, Knives Out) να έρχεται κοντά με τον δισεκατομμυριούχο Mr. Harrigan (Donald Sutherland, The Hunger Games και Pride and Prejustice) και σύμφωνα με το σενάριο οι δυο τους παραμένουν σε επαφή μέσω των iPhones τους ακόμη και μετά το θάνατο του δεύτερου!

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο John Lee Hancock (The Blind Side) και η προβολή της ταινίας έχει προγραμματιστεί από το Netflix για τις 5 Οκτωβρίου.