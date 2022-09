Starlink: Η δορυφορική υπηρεσία internet του Ίλον Μασκ καλύπτει πλέον και την Ανταρκτική

Μεγάλη ανάπτυξη για την πλατφόρμα με προσέγγιση ακόμη και δύσκολων περιοχών.

Τα σχέδια του Ίλον Μασκ να προσφέρει η Starlink τις υπηρεσίες δορυφορικού internet σε κάθε άκρη του πλανήτη συνεχίζονται και αυτή τη φορά έχουμε εξελίξεις στην περιοχή της Ανταρκτικής.

Η πλατφόρμα κατάφερε να φτάσει στο σταθμό McMurdo και οι νέες ταχύτητες που θα υποστηρίζονται εκεί έχουν στόχο να φέρουν τους επιστήμονες πιο κοντά με τον υπόλοιπο κόσμο και θα επιταχύνουν και αρκετά την αποστολή υλικού από την περιοχή.

Στην περιοχή του σταθμού μένουν πάνω από 1000 άτομα που μέχρι και προσφάτως περιορίζονταν σε ταχύτητες έως και 17Mbps και μάλιστα ο σταθμός τους περιορίζει και δεν τους επιτρέπει να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές που καταναλώνουν μεγάλες ταχύτητες, όπως το Netflix και τα cloud backups.

NSF-supported USAP scientists in #Antarctica are over the moon! Starlink is testing polar service with a newly deployed user terminal at McMurdo Station, increasing bandwidth and connectivity for science support. pic.twitter.com/c3kLGk8XBV