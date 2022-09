Uber: Νέα διαρροή προσωπικών δεδομένων, άγνωστη μέχρι στιγμής η ζημιά

Για άλλη μια φορά, η δημοφιλής πλατφόρμα γίνεται στόχος hackers.

Όπως φαίνεται, η Uber γίνεται για άλλη μια φορά στόχος hackers και σύμφωνα με τους New York Times δέχτηκε άλλη μια μεγάλη επίθεση που έβγαλε εκτός σύνδεσης τα συστήματά της για ολόκληρη την Πέμπτη.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει καν γνωστό το πόσα άτομα επηρέασε αυτή η διαρροή δεδομένων και κυρίως αν αφορά χρήστες ή υπαλλήλους της εταιρείας.

Η εταιρεία ενημέρωσε τους εργαζομένους και τους συνεργάτες της να μην χρησιμοποιήσουν το Slack της, αλλά και να απενεργοποιήσουν κάποια συστήματα επικοινωνίας και ασφαλείας.

Η ίδια αρκέστηκε στο να τοποθετηθεί δημόσια, αναφέροντας πως υπάρχει απλά ένα περιστατικό, αλλά αρνήθηκε να κάνει την οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση.

We are currently responding to a cybersecurity incident. We are in touch with law enforcement and will post additional updates here as they become available.