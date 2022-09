Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα για τον τρίτο κύκλο του The Witcher για το Netflix

Τέλος η παραγωγή για τα νέα επεισόδια, ώρα για μοντάζ.

Το μέρος των γυρισμάτων για το νέο κύκλο επεισοδίων της σειράς The Witcher στο Netflix έφτασε στο τέλος του.

Ο πρωταγωνιστής Henry Cavill (Geralt) μοιράστηκε στο τέλος της διαδικασίας ένα πολύ εγκάρδιο μήνυμα με τους ανθρώπους της παραγωγής, αναφέροντας «τι σεζόν κι αυτή! Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την δουλειά και την αφοσίωσή σας στα δύσκολα αυτά γυρίσματα. Ελπίζω να μπορέσετε να ξεκουραστείτε μετά από όλο αυτό που περάσαμε μαζί».

Season 3 of #TheWitcher has wrapped filming, and Henry Cavill left a nice message to the cast and crew pic.twitter.com/i3PCwffFGc

Η επιτυχία της σειράς έχει κάνει το Netflix να δώσει άμεσα το «πράσινο φως» για να ξεκινήσει η παραγωγή της τρίτης σεζόν πριν καν ξεκινήσει η προβολή της δεύτερης, ενώ και το σχετικό σενάριο ήταν έτοιμο από τον περσινό Δεκέμβριο.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό το πότε θα κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά επεισοδίων, αλλά αν πιστέψουμε πως θα τηρηθεί ένα πρόγραμμα ανάλογο των δύο πρώτων κύκλων, ίσως και να μπορούμε να το περιμένουμε κάπου στον Δεκέμβριο του 2023.

We're also excited to reveal the official plot summary for the upcoming season...#TheWitcher pic.twitter.com/oqg6LnufBT