Διαρροή για το OnePlus 11 Pro μαρτυρά νέο alert slider και ανασχεδιασμένη κάμερα

Σημαντικές αλλαγές έρχονται στο νέο μοντέλο της Xiaomi στο χώρο των smartphones.

Νέες διαρροές για το OnePlus 11 Pro έρχονται στη δημοσιότητα μέσα από τον γνωστό leaker @onleaks.

Οι νέες εικόνες παρουσιάζουν τις αλλαγές που έχουν γίνει στη συσκευή και μαρτυρούν την επιστροφή του θρυλικού alert slider, αλλά και βελτιώσεις στο πίσω μέρος και τις κάμερες.

Οι σχετικές εικόνες είναι βασισμένες σε κάποια prototypes και ίσως και να μην είναι ακριβώς αυτό το τελικό design, ωστόσο δείχνουν μια συγκεκριμένη τάση για όταν δούμε τη συσκευή στα ράφια των καταστημάτων (υπολογίζεται κάπου το 2023).

Many of you already complaining on the #OnePlus11Pro camera bump design. If you ask me, #OnePlus did great job. It looks very sleek… pic.twitter.com/jBQ2AY2bmw