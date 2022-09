Διέρρευσαν εικόνες και video από το Meta Quest Pro VR Headset που θα ανακοινωθεί σε ένα μήνα!

Κι όμως, έχουμε ήδη εικόνα του πως θα είναι το νέο headset της Meta και του Facebook.

Εικόνες και video από το νέο VR headset της Meta που θα ανακοινωθεί σε περίπου ένα μήνα είδαν το φως της δημοσιότητας.

Ο Ramiro Cardenas του Zectariuz Gaming ισχυρίζεται πως βρήκε τη συσκευή ξεχασμένη σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και έτσι προχώρησε και στην αποκάλυψή της.

Στο video που έχει ανεβάσει τη βγάζει από το κουτί και δείχνει το ανασχεδιασμένο σασί της. Το headset έχει 3 κάμερες στο μπροστινό τμήμα, ενώ αλλαγές βλέπουμε και στο κομμάτι των χειριστηρίων.

Το πακέτο περιλαμβάνει και την περιγραφή “Meta Quest Pro” και σε αυτό που παρουσίασε ο Cardenas υπάρχει αναφορά πως δεν είναι προς πώληση, αλλά για λόγους προγραμματισμού.

Υπενθυμίζεται πως ο Mark Zuckerberg έχει ήδη ανακοινώσει το Meta Connect event για τις 11 Οκτωβρίου, όπου και θα μάθουμε τα πάντα για τα σχέδια της εταιρείας του σχετικά με το VR.

Μία από τις ανακοινώσεις θα ήταν και το νέο VR headset που ξέραμε μέχρι σήμερα ως Project Cambria.

Η ιστορία με το εγκαταλελειμμένο προϊόν μάς ταξιδεύει πίσω στο 2010, όταν και η αποκάλυψη του iPhone 4 έγινε από ένα prototype που… είχε ξεχαστεί σε ένα μπαρ.

Just in! Meta Quest Pro unboxing video leaked ahead of launch. pic.twitter.com/Mrq7FPhAKk

The first pictures of an alleged Quest Pro have just been leaked. pic.twitter.com/0X53v2AVYR