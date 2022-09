Η BMW έπαθε ζημιές, ενώ είναι άγνωστο αν τραυματίστηκε ο οδηγός. Επρόκειτο για μια πρόκληση «Fast and Furiοus».

Ένα βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με δυο οδηγούς ακριβών αυτοκινήτων.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο εμφανίζεται μια λευκή Mercedes, ο οδηγός της οποίας κάνει μπαντιλίκια στον δρόμο, με επιτυχία αν και πρόκειται για κάτι που πρέπει να αποφεύγουν όλοι, αφού είναι άκρως επικίνδυνο τόσο για όποιον οδηγεί, όσο και για περαστικούς αφού μπορεί να προκληθεί ατύχημα και να στοιχίσει ζωές.

Και για του λόγου το αληθές, ένας άλλος οδηγός, μιας BMW προσπάθησε να μιμηθεί τον προηγούμενο, αλλά… δεν πήγε και πολύ καλά αυτό, αφού όντως προκλήθηκε ατύχημα.

Αφού σχεδόν μόλις ξεκίνησε να κάνει την… φιγούρα του, κατέληξε σε χωράφι έξω από τον δρόμο. Στο βίντεο ακούγεται κάποιος να λέει «Ω! Γ@@@@@».

