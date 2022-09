Χαμός σε εστιατόριο που πανηγύριζε τον θάνατο της Βασίλισσας: «Η... σαύρα πέθανε» (vids)

To video με την ιδιοκτήτρια του εστιατορίου να ανοίγει σαμπάνιες για τον θάνατο της Βασίλισσας, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.

Πολύ κοντά στο λιντσάρισμα από δεκάδες κόσμου βρέθηκε μία ιδιοκτήτρια εστιατορίου στην Σκωτία και συγκεκριμένα σε ένα χωριό στα Χάιλαντς λόγω των πανηγυρισμών της για τον θάνατο της Βασίλισσας.

Η Jacki Pickett λοιπόν μόλις έγινε γνωστή η είδηση, ανέβασε ένα video στα social media στο οποίο πανηγυρίζει έξω από την επιχείρησή της, ανοίγοντας μία σαμπάνια και κρατώντας έναν πίνακα που έγραφε: «Η... σαύρα Λιζ πέθανε».

Οι εικόνες αυτές γρήγορα άρχισαν να γίνονται viral και να προκαλούν αντιδράσεις, με αποτέλεσμα μετά από λίγη ώρα, αρκετός κόσμος να συγκεντρωθεί έξω από την επιχείρησή της και να χρειαστεί η επέμβαση της αστυνομίας.

Μάλιστα για να φύγει χρειάζεται να γκαζώσει πολύ το αυτοκίνητό της και να τρακάρει μερικά παρκαρισμένα οχήματα που ήταν στον δρόμο της, όπως μπορείτε να δείτε στο video.

This is the moment Jaki hits another car in her hurry to get away from the mob outside her chippy!!! 🙈😂 pic.twitter.com/HQi2QoDR89