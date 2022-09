Εντοπίστηκε νέο μοντέλο PS5 που καταναλώνει και λιγότερο ρεύμα

Στην Αυστραλία, με σημαντικές αλλαγές στο εσωτερικό του τμήμα.

Φαίνεται πως η Sony ανασχεδίασε το PS5 και ειδικά το εσωτερικό του τμήμα για να προσφέρει μικρότερη κατανάλωση την ώρα του gaming.

Εντοπίστηκε στην Αυστραλία από YouTuber που άνοιξε τις παλιές και νέες εκδόσεις του συστήματος για να εντοπίσει τις διαφορές.

Η νέα κονσόλα με την κωδική ονομασία 1200 είναι 200 γραμμάρια πιο ελαφριά και καταναλώνει λιγότερα watt.

Διαφορές έχουμε και στο κομμάτι της ψήκτρας, του σημείου που βρίσκεται η μπαταρία του CMOS, αλλά και η υποδοχή του SSD.

O ίδιος ο YouTuber σημειώνει πως «η Sony έχει μικρύνει σχεδόν τα πάντα όπως η motherboard και για να μειώσει το κόστος παραγωγής».

TL;DW - The PS5 1200 model is over 1 pound lighter than the launch model, pulls 20-30W less and delivers roughly the same noise/heat output.



Sony shrank almost everything including motherboard and the internal packaging to make it lighter and almost certainly cheaper (for them)