Διαθέσιμα τώρα τα δωρεάν παιχνίδια του PlayStation Plus για τον Σεπτέμβριο (vid)

Μπορείτε να τα κατεβάσετε στο PS4 ή/και στο PS5 σας.

Η Sony έχει ήδη ανακοινώσει τα δωρεάν παιχνίδια για το PlayStation Plus τον Σεπτέμβριο και όλοι οι συνδρομητές στα τρία διαφορετικά πακέτα της μπορούν να κάνουν δικά τους τρία παιχνίδια.

Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή (και μέχρι τις 3 Οκτωβρίου) μπορείτε να κατεβάσετε στο λογαριασμό σας τα Need for Speed Heat (PS4), Granblue Fantasy: Versus (PS4) και Toem (PS5) και να τα κρατήσετε για πάντα, όσο τουλάχιστον έχετε ενεργή συνδρομή στην υπηρεσία.

Για τους συνδρομητές των πιο ακριβών πακέτων (Extra και Premium) στις 20 Σεπτεμβρίου θα προστεθούν ακόμη τα Deathloop (PS5), Assassin’s Creed Origins (PS4), Watch Dogs 2 (PS4), Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4), Spiritfarer: Farewell Edition (PS4), Chicory: A Colorful Tale (PS4), Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 (PS5/PS4), Alex Kidd in Miracle World DX (PS4/PS5), Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (PS4), Rayman Legends (PS4) και Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition (PS4).

Τέλος, στον κατάλογο των PlayStation Plus Classics θα μπουν την ίδια ημερομηνία τα The Sly Collection (PS3), Sly Cooper: Thieves in Time (PS3), Bentley’s Hackpack (PS3), Toy Story 3 (PSP) και Kingdom of Paradise (PSP).