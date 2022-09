Video συγκρίνει τις τοποθεσίες του The Last of Us Part 1 με τις πραγματικές

Δείτε πόσο καλά έχουν μεταφερθεί οι πόλεις στον τίτλο του PlayStation.

Το The Last of Us Part 1 κυκλοφόρησε στις αρχές Σεπτεμβρίου και είναι από τα βασικά games που απασχολούν τους κατόχους PS5 αυτήν την περίοδο.

Ένα κανάλι στο YouTube μπήκε στη διαδικασία να δει πόσο πιστά έχουν μεταφερθεί συγκεκριμένες τοποθεσίες στην post-apocalyptic εποχή που διαδραματίζονται τα γεγονότα στο game και δημιούργησε ένα σχετικό video.

Σε αυτό βλέπουμε περιοχές της Βοστώνης και του Κολοράντο στη σημερινή τους κατάσταση.

Υπενθυμίζεται πως η Naughty Dog αντικατέστησε τα μοντέλα των χαρακτήρων για τους πρωταγωνιστές στη νέα αυτή εκδοχή και χρησιμοποίησε τη μηχανή γραφικών που απολαύσαμε στο The Last of Us Part II.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα στο παρακάτω video.