Αδιανόητο μποτιλιάρισμα στο Burning Man: Ουρές χιλιομέτρων για την έξοδο (vid)

Ένας από τους χιλιάδες ανθρώπους που πήγαν στο Burning Man ανέβασε ένα απίστευτο με την κίνηση που δημιουργήθηκε την ώρα της εξόδου.

Το πρώτο Burning Man λόγω μετά από δύο χρόνια, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ολοκληρώθηκε με τους χιλιάδες ανθρώπους που πήγαν στην έρημο της Νεβάδα να νιώθουν ικανοποιημένοι για την επιλογή τους.

Αυτό όμως που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν τα φουτουριστικά σκηνικά που ήταν στημένα εκεί, ούτε το μεγάλο ομοίωμα άνδρα το οποίο κάηκε, αλλά η κίνηση που υπήρξε την ώρα της εξόδου.

Ένας τύπος λοιπόν, από αυτούς που έζησαν από κοντά το 8ήμερο event, ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο από την αναχώρησή του, οι οποίες ήταν σοκαριστικές.

Βλέπετε, η ουρά που σχηματίστηκε προς την πύλη εξόδου, αν και υπήρχαν τουλάχιστον 17 λωρίδες κυκλοφορίας, ήταν απίστευτη μεγάλη, φτάνοντας αρκετά χιλιόμετρα.

People have been asking me if there’s video footage from my #BurningMan Exodus yesterday …and yup—ask and you shall receive! But regardless of the hours of waiting—it was 100% worth it, and I can’t wait to do it again next year!!! (1 of 3) @burningman @bmantraffic pic.twitter.com/uYuiwAaUXr