Οι συγκλονιστικές προσπάθειες διασωστών να κρατήσουν στη ζωή γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από καρχαρία (vid)

Φονική επίθεση από ταυροκαρχαρία δέχθηκε μια γυναίκα στις Μπαχάμες.

Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα που επέβαινε σε κρουαζιερόπλοιο στις ΗΠΑ έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από καρχαρία. Η άτυχη 58χρονη γυναίκα κολυμπούσε στα νερά στις Μπαχάμες όταν δέχθηκε από τον καρχαρία.

Συγκεκριμένα επρόκειτο για ταυροκαρχαρία, γνωστός και ως καρχαρίας του Ζαμβέζι. Είναι ένας καρχαρίας που ζει σε παραθαλάσσια ρηχά νερά σε ωκεανούς και ποτάμια σε όλο τον κόσμο. Είναι γνωστός για την απρόβλεπτη και συχνά επιθετική συμπεριφορά του.

Η γυναίκα βρισκόταν με τον σύζυγο, την κόρη και τον γιο της όταν σημειώθηκε η επίθεση. «Είναι ένα άτυχος γεγονός», είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας, που ενημέρωσε ότι η παραλία, η οποία συνέβη το περιστατικό έκλεισε επ΄αόριστον.

Η 58χρονη υπέστη τραύματα στα άνω άκρα της και τα τοπικά Μέσα κατέγραψαν τις απέλπιδες προσπάθειες των διασωστών να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, δεν τα κατάφεραν και η γυναίκα εξέπνευσε λίγο πριν φτάσει στο νοσοκομείο.

Οι ταυροκαρχαρίες είναι πιο γνωστοί για την ικανότητά τους να ευδοκιμήσουν σε αλμυρό νερό και γλυκό νερό και μπορούν να ταξιδέψουν μακριά μέσα σε ποτάμια. Είναι μάλιστα γνωστοί για το γεγονός ότι έχουν ταξιδέψει ως την Ιντιάνα στον Ποταμό Οχάιο και το Ιλλινόις στο Μισσισσιππή ποταμό, αν και έχουν καταγραφεί λίγες επιθέσεις. Ως αποτέλεσμα, είναι πιθανόν να ευθύνονται για την πλειονότητα των παράκτιων επιθέσεων καρχαρία, συμπεριλαμβανομένων πολλών επιθέσεων που αποδίδονται σε άλλα είδη. Ωστόσο, οι ταυροκαρχαρίες δεν είναι κυρίως καρχαρίες του γλυκού νερού.

Φτάνουν σε μήκος τα 3,5 με 4 μέτρα και βάρος τα 320 κιλά. Η δίαιτα του ταυροκαρχαρία περιλαμβάνει οστεϊχθύς και άλλους καρχαρίες, αλλά επίσης περιλαμβάνει χελώνες, πουλιά, δελφίνια, χερσαία θηλαστικά, καρκινοειδή και εχινόδερμα. Επίσης, ο ταυροκαρχαρίας, επειδή τριγυρνά σε ρηχά νερά, μπορεί να είναι επικίνδυνος για τους ανθρώπους και μαζί με τον μεγάλο λευκό καρχαρία και τον καρχαρία τίγρη είναι τα τρια πιο πιθανά είδη καρχαρία για να επιτεθούν στον άνθρωπο.

UPDATE: Eyewitness News understands an American woman is dead following a shark attack near Green Cay. Police are currently on scene at Montague Beach. This is a developing story. pic.twitter.com/6tcWpR6JfX