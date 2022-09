Οι 1000mods στο Gazzetta: «Επιτέλους στο “καυτό” κοινό της Αθήνας, στο Φοίνιξ ένας τύπος μας πήρε την κιθάρα» (vids)

Τα δικά μας... χιλιομόδια, μία από τις πιο πετυχημένες και επιδραστικές μπάντες του είδους τους μιλούν στο Gazzetta για την πορεία τους και τα όνειρά τους.

Στον ήχο του stoner rock oι 1000mods έχουν εξελιχθεί σε τοπ μπάντα και έχουν βγει έξω από τα ελληνικά σύνορα. Προερχόμενοι από το Χιλιομόδι της Κορινθίας δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Μία μπάντα με τέσσερις δίσκους στο βιογραφικό της και πολλά lives σε Ελλάδα και εξωτερικό με μεγάλη ανταπόκριση. Στις 10 Σεπτεμβρίου θα παίξουν μετά από αρκετά χρόνια ξανά στην Αθήνα και μετά στις 14 και 20 Οκτωβρίου θα είναι στη Σουηδία και τη Γερμανία αντιστοίχως. Ας δούμε τι έχουν να πουν στο Gazzetta τα... χιλιομόδια ή αλλιώς οι Mods για τις σκέψεις τους για την κοινωνία και την πολιτική αλλά και τη μουσική τους.

- Ο Covid-19 δεν έχει φύγει δυστυχώς τελείως από τη ζωή μας αλλά οι συναυλίες είναι ξανά εδώ. Πώς είναι αυτό το συναίσθημα για εσάς; Το να παίζετε ξανά on stage;

Είναι κάτι που το περιμέναμε πώς και πώς. Ήταν δύο δύσκολα χρόνια με πολλά σκαμπανεβάσματα, κυρίως ψυχολογικά, αλλά τώρα είμαστε πάλι στον δρόμο και είναι τέλεια. Μας είχε λείψει πάρα πολύ και είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέψαμε.

- Πολύ πρόσφατα μετά τα Χανιά βρεθήκατε στην Ευρώπη για συναυλίες. Πόσο διαφορετικός εκεί είναι ο κόσμος και πως ήταν αυτή η φετινή εμπειρία;

Από τον Μάη είμαστε ουσιαστικά στον δρόμο με συναυλίες σε Ευρώπη και Ελλάδα. Δεν ήταν και πολύ διαφορετικός ο κόσμος. Όλοι φάνηκε οτι περίμεναν πώς και πώς να ξαναξεκινήσουν οι συναυλίες και είχαμε ένα φανταστικό πάρε - δώσε με τον κόσμο που ήρθε στις συναυλίες μας.

- Βλέπετε να έχει αλλάξει ο τρόπος που λειτουργεί το κοινό στις συναυλίες; Είναι πιο... μαζεμένο ή έχει απελευθερωθεί και τις περίμενε πώς και πώς;

Υπήρξαν πόλεις που πραγματικά ο κόσμος έγινε ένα με εμάς πάνω στη σκηνή. Οπότε το κοινό είχε απελευθερωθεί και περίμενε πώς και πώς.

- Έχετε μπροστά σας και άλλα events. Το πρώτο από αυτά στις 10 Σεπτεμβρίου με ένα live στην Αθήνα μετά από 4 χρόνια. Μιλήστε μας για αυτά τα live και πως αισθάνεστε.

Ειδικά για την Αθήνα ,μιας και όπως είπες έχουμε να παίξουμε 4 χρόνια, ανυπομονούμε να βρεθούμε και πάλι μαζί με το πιο δυναμικό και 'καυτό' κοινό που έχουμε παίξει ποτέ. Πραγματικά δεν μπορούμε να περιμένουμε!

- Τι μουσικά πρότυπα έχετε; Από τι έχετε επηρεαστεί; Επίσης είναι παράξενο για εσάς να παίζετε σε φεστιβάλ με metal μπάντες επειδή δεν παίζετε metal, παρότι έχετε πολύ βαρύ ήχο, ή όχι;

Ξεκινήσαμε να παίζουμε μουσική λόγω των Black Sabbath. Απο κει και πέρα έχουμε επηρεαστεί από πολλές γενιές μουσικών. Απο τους MC5 και τους Stooges μέχρι τους Kyuss ,τους Nirvana και τους Soundgarden. Όχι δεν είναι καθόλου παραξενο. Ίσα ίσα που μας δίνεται η ευκαιρία να ακουστούμε και σε κοινό που δεν θα είχε την δυνατότητα να μας ακούσει κάπου αλλού. Και περνάμε και ωραία γιατί βλέπουμε και πολλές ωραίες μπάντες.

- Όταν ξεκινούσατε πιστεύατε ποτέ πως θα φτάνατε σε αυτό το σημείο και σε αυτό το επίπεδο;

Όταν ξεκινούσαμε θέλαμε απλά να παίζουμε όσο γίνεται πιο πολύ και σε όσα μέρη μπορούμε.

Σιγά σιγά καταφέραμε και κάναμε την πρωτη μας ευρωπαϊκή περιοδεία και μετά όλα πήραν τον δρόμο τους. Έχουμε παίξει σε ό,τι μέρη μπορείς να φανταστείς. Και χρόνο με τον χρόνο, δίσκο με το δίσκο αυτό το πράγμα όλο και μεγάλωνε. Είχαμε πάντα πίστη στη μουσική μας και στους εαυτούς μας και όπου μας βγάλει. Έτσι σκεφτόμασταν.

- Τρελές ιστορίες από lives. Έχετε; Και εάν ναι μπορείτε να μοιραστείτε κάποια;

Παίζουμε στο Φοίνιξ στην Αμερική και έχουμε τελείωσει το σετ μας κανένα πεντάλεπτο και ξαφνικά βλέπουμε έναν τύπο να έχει παρει την κιθάρα του Γιώργου και να τρέχει έξω από το μαγαζί . Ευτυχώς τον προλάβαμε και όταν τον ρωτήσαμε τι κάνεις; μας είπε ότι απλά μπερδεύτηκε και νόμιζε ότι ήταν η δικιά του κιθάρα. Τρελό σκηνικό.

- Φαντάζομαι πως πίσω από κάποια τραγούδια από δίσκους υπάρχουν ορισμένες ξεχωριστές ιστορίες. Έχετε καμία... πρόχειρη;

Επειδή μας αρέσει ο καθένας να ερμηνεύει όπως φαντάζεται τη μουσική μας και τους στίχους μας δε θέλω να χαλάσω καποιού την εικόνα για κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι.

- Τι όνειρα κάνετε για το μουσικό σας μέλλον και γενικότερα;

Να συνεχίσουμε να παίζουμε μουσική και να γυρνάμε τον κόσμο γνωρίζοντας άλλους μουσικούς και καινούριους ανθρώπους.

- Είστε μία μπάντα που έχετε άποψη για την κοινωνία και την πολιτική. Πως βλέπετε γενικότερα την κατάσταση στην Ελλάδα και τι είναι αυτό που σας... χαλάει περισσότερο; Τι θα θέλετε να αλλάξει;

Μας χαλάει η ελληνική κοινωνία όπως είναι δομημένη από τη βάση της. Μας χαλάει η πατριαρχία και ο ρατσισμός. Ζούμε σε μια κατά βάση συντηρητική κοινωνία όπου ο καθένας κάνει ο,τι γουστάρει αρκεί να ικανοποιήσει το 'εγώ' του. Θα θέλαμε να αλλάξουν πολλά πράγματα αλλά όπως φαίνεται όλα πηγαίνουν προς το χειρότερο.

- Δεν μπορώ να μην ρωτήσω για το περίφημο και... ιστορικό βαν. Υπάρχει ακόμα; Και εάν όχι υπάρχει νέο;

Ναι ναι υπάρχει ακόμα μαζί με άλλο ένα μεγαλύτερο! Μας έχει ταξιδέψει παντού και το προσέχουμε σαν τα μάτια μας.

- Εάν σας ζητούσα μία πεντάδα από κορυφαία / αγαπημένα σας τραγούδια, ροκ / metal ή μη ποια θα λέγατε;

Black Sabbath- Black Sabbath

The stooges - I wanna be your dog

MC5- I want you right now

Metallica- Seek and Destroy

Nirvana- Negative Creep

- Αγαπημένο live άλλης μπάντας που να έχετε δει ως οπαδοί της μουσικής έχετε;

Ε νομίζω το 2005 στην Μαλακάσα τους Black Sabbath. Όταν ακούσαμε την πρώτη νότα μας σηκώθηκε η τρίχα.

-Ποιοι άνθρωποι έχουν παίξει κομβικό ρόλο στη μουσική σας πορεία;

Οι οικογένειές μας και κάποιοι πολύ καλοί φίλοι που μας στηρίζουν από το πρώτο demo που κυκλοφορήσαμε το 2006.