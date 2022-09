Άνοιξαν οι προ-παραγγελίες του SEGA Mega Drive Mini 2 και στην Ευρώπη

Έρχεται η mini retro κονσόλα και προς τα μέρη μας.

Η SEGA ανακοίνωσε πως η retro κονσόλα SEGA Mega Drive Mini 2 έρχεται και στην αγορά της Ευρώπης και είναι διαθέσιμη ήδη για προπαραγγελία μέσω του Amazon στην τιμή των €109,99.

H ιαπωνική εταιρεία έχει σημειώσει πάντως πως το στοκ θα είναι σαφώς περιορισμένο (ανέφερε συγκεκριμένα πως θα διαθέσει το 1/10 των τεμαχίων που είδαμε στο πρώτο SEGA Mega Drive Mini), κυρίως λόγω της κατάστασης με τους ημιαγωγούς και τα προβλήματα παραγωγής που έχουν εμφανιστεί σε όλα τα εργοστάσια από την εποχή των lockdowns.

Το Mega Drive Mini 2 περιλαμβάνει 60 games, με 7 από αυτά να προσφέρονται για πρώτη φορά στην κονσόλα. Αναλυτικά, οι τίτλοι που θα προσφέρονται είναι οι εξής

MEGA DRIVE

After Burner 2

Alien Soldier

Atomic Runner

Bonanza Bros

ClayFighter

Crusader of Centy

Desert Strike

Devi & Pii (ακυκλοφόρητο)

Earthworm Jim 2

Elemental Master

Fantasy Zone (νέο port)

Fatal Fury 2

Gain Ground

Golden Axe II

Granada

Hellfire

Herzog Zwei

Lightening Force / Thunder Force IV

Midnight Resistance

The Ooze

Out Run

Out Runners

Phantasy Star II

Populous

Puyo Puyo Sun (νέο port)

Rainbow Islands Extra

Ranger X

The Revenge of Shinobi

Ristar

Rolling Thunder 2

Shadow Dancer 2

Shining Force II

Shining in the Darkness

Sonic 3D Blast

Space Harrier II (νέο port)

Spatter (ακυκλοφόρητο)

Splatterhouse 2

Star Mobile (νέο port)

Streets of Rage 3

Super Hang On

Super Locomotive (νέο port)

Super Street Fighter II

ToeJam & Earl in Panic on Funkotron

Truxton

Vectorman 2

Viewpoint

Virtua Racing

Warsong