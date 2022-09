Hackers ισχυρίζονται πως έχουν πρόσβαση στα δεδομένα 1 δισεκατομμυρίου χρηστών του TikTok!

Η πλατφόρμα αρνείται την επίθεση και αναφέρει πως η είδηση δεν είναι αληθινή.

Μια ομάδα hackers ισχυρίζεται πως έχει εισβάλει στον πηγαίο κώδικα του TikTok και κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα 1 δισεκατομμυρίου χρηστών της πλατφόρμας.

Συγκεκριμένα, τονίζει πως κατάφερε να πάρει τα σχετικά δεδομένα από έναν cloud server και ένα κενό ασφαλείας που εντόπισε εκεί. Η ίδια η εταιρεία του δημοφιλούς application σημειώνει με δήλωσή της στα social media πως ουδέποτε έχει εντοπιστεί ίχνος παραβίασης στα συστήματά της και αυτό αποδεικνύεται και από έρευνα που έγινε από τους τεχνικούς της.

Μιλώντας στο Bloomberg, εκπρόσωπος του TikTok ανέφερε πως η βάση δεδομένων που έχει παραβιαστεί από τους hackers και εμφανίστηκε σε διάφορα «σκοτεινά σοκάκια» του διαδικτύου δεν έχει καμία σχέση με την υπηρεσία.

Τους ισχυρισμούς αυτούς φαίνεται να επιβεβαιώνει και ο αναλυτής σε θέματα ασφαλείας, Τρόι Χαντ, ο οποίος αναφέρει πως τα δεδομένα που εμφανίστηκαν ήταν ήδη διαθέσιμα πριν γίνει η οποιαδήποτε δήλωση από μεριάς hackers και η βάση παρουσιάζεται με έναν τρόπο που μπορεί κανείς να ισχυριστεί πως πρόκειται για τους ίδιους λογαριασμούς, απλά με διαφορετική σειρά.

This is so far pretty inconclusive; some data matches production info, albeit publicly accessible info. Some data is junk, but it could be non-production or test data. It's a bit of a mixed bag so far.