Το Twitter δοκιμάζει το πλήκτρο edit, αλλά θα το διαθέσει μόνο σε συνδρομητές

Θα πρέπει να πληρώνετε για να διορθώνετε τα tweets σας, δυστυχώς.

Οι φίλοι των social media έχουν διαμαρτυρηθεί στο Twitter αρκετά τα τελευταία χρόνια σχετικά με τα edit στα tweets τους και κάτι τέτοιο γίνεται πραγματικότητα.

Από τα τέλη του μήνα κι έπειτα, το χαρακτηριστικό θα προσφερθεί μεν, αλλά με μία σημαντική λεπτομέρεια. Θα γίνει διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές της υπηρεσίας Twitter Blue (€4,99/μήνα), ως μέρος των premium χαρακτηριστικών.

Στην αρχή θα εμφανιστεί σε χρήστες των μεγάλων αγορών, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κι άλλες.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό επίσημο blog, τα Tweets θα μπορούν να διορθωθούν κάποιες φορές μέσα στα πρώτα 30 λεπτά, ενώ θα φέρουν και μια σχετική ένδειξη για να καταλαβαίνουν οι χρήστες πως έχει γίνει επεξεργασία.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button



this is happening and you'll be okay