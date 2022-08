Ατρόμητη γιαγιά τα έβαλε με δύο νεαρούς που πήγαν να χτυπήσουν επιβάτη τρένου (vid)

Η ηλικιωμένη κυρία δεν δίστασε να του σπρώξει έξω από το τρένο την ώρα που τραβούσαν έξω από το βαγόνι έναν άλλον νεαρό.

Άπειρο θάρρος είχε μία κυρία στο τρένο του Λονδίνου, η οποία δεν δίστασε να τα βάλει με δύο θερμόαιμους νεαρούς που προσπαθούσαν να επιτεθούν σε έναν άλλον στο τρένο.

Αρχικά, η συγκεκριμένη κυρία διακρίνεται να μην παρακολουθεί το επεισόδιο, όμως όταν άρχισαν να μπλοκάρουν την πόρτα, τραβώντας το τσαντάκι του θύματος, τους φώναξε να κατεβούν από το τρένο.

Μάλιστα, δεν έμεινε εκεί... Έφτασε στο σημείο να τους σπρώξει κιόλας, όπως μπορείτε να δείτε στο video, προκειμένου να σώσει το θύμα και να κλείσουν οι πόρτες.

Grandma was not having it 😂😂😂😂I was too tired too laugh pic.twitter.com/TjwXWhsTkr