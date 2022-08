Έρευνα: Οι «Millennials» γίνονται πιο φτωχή γενιά σε σχέση με παλαιότερες που είναι πλουσιότερες έως και 60%

Ενώ η οικονομική κρίση έπληξε τις περιουσίες και τα εισοδήματα όλων των ηλικιακών ομάδων, ωστόσο κάθε παλαιότερη γενιά, εκτός από τους millennials, μπόρεσε να ανακάμψει, αναφέρει η αμερικανική έρευνα.

Οι Millennials είναι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν μεταξύ 1981 και 1996. Η μέση περιουσία αυτής της γενιάς, σύμφωνα με μελέτη στην Αμερική, που δημοσιεύει η Daily Mail, ήταν χαμηλότερη από κάθε άλλης παλαιότερης γενιάς, αφού όλοι αυτοί οι νέοι εισήλθαν στην αγορά εργασίας, όταν ή αφού ξεκινούσε η οικονομική κρίση.

Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε από το Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1981 και 1996 είχαν μικρότερα εισοδήματα και κατ’ επέκταση χαμηλότερη μέση περιουσία από όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες στο εργατικό δυναμικό το 2016, με τους ανθρώπους που σήμερα είναι 75 ετών και άνω να έχουν μεγαλύτερες περιουσίες.

BREAKING STUDY: Millennials have been getting POORER since the last recession - while ALL other age groups have become wealthier by up to 60% https://t.co/GS6f68eDz3

Οι ερευνητές είπαν ότι μεταξύ των βασικών παραγόντων που περιορίζουν τον πλούτο των millennials ήταν ο αντίκτυπος της Μεγάλης Ύφεσης-οικονομικής κρίσης του 2007, η οποία επηρέασε κυρίως τους -τότε- νέους εργαζόμενους πολύ περισσότερο σε σχέση με τους παλαιότερους και μεγαλύτερους.

Αξιοσημείωτο είναι δε, πως πολλοί από τους παλαιότερους έχουν δει την περιουσία τους να αυξάνεται έως και 60% μετά την ύφεση.

Σύμφωνα με την έκθεση NBER, ενώ κατά διάρκεια της οικονομικής κρίσης μειώθηκαν τα εισοδήματα και οι περιουσίες όλων των ηλικιακών ομάδων, οι millennials υπέστησαν την χειρότερη ζημιά, αφού οι περισσότεροι τότε τελείωναν τις σπουδές τους και έκαναν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα.

Η κρίση δημιούργησε μια ασταθή οικονομία όπου οι millennials πάλευαν να βρουν δουλειά και ξεκίνησαν την καριέρα τους με εξευτελιστικά χαμηλούς μισθούς, κάτι που συνέβη σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Αμερική.

Σε αντίθεση με άλλες ηλικιακές ομάδες που κατάφεραν να ανακάμψουν, ο μέσοι μισθοί και οι περιουσίες των millennials συνέχισαν να μειώνονται και μάλιστα -σύμφωνα πάντα με την έρευνα- πρόκειται για ένα σενάριο που πιθανόν να επαναληφθεί λόγω των οικονομικών δυσκολιών μετά την πανδημία του covid-19 το 2020.

«Μεταξύ της Μεγάλης Ύφεσης (οικονομικής κρίσης) και της πανδημίας του COVID, οι Millennials έχουν ήδη βιώσει δύο μεγάλες οικονομικές διαταραχές κατά την ενηλικίωσή τους», έγραψαν οι ερευνητές.

«Η ουσιαστική οικονομική ανισότητα ήταν ένα διαρκές στοιχείο της ενηλικίωσης των Millennials. Ενώ κάθε γενιά αντιμετωπίζει τις δικές της μοναδικές ευκαιρίες και προκλήσεις, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η γενιά των Millennials είναι ιδιαίτερα μεγάλα», συμπληρώνει η έρευνα.

Οι Millennials και οι νεότερες γενιές -τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη- σπουδάζουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (λόγω μεταπτυχιακών, διδακτορικών), με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να καθυστερούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Επίσης παντρεύονται και αγοράζουν σπίτια αργότερα στη ζωή τους, λαμβάνοντας κληρονομιές όταν είναι πολύ μεγαλύτεροι.

Η έκθεση NBER σημειώνει, ωστόσο, ότι οι κληρονομιές θα έχουν αξιοσημείωτο αντίκτυπο μόνο στον πλούτο των millennials που τυγχάνει να έχουν υψηλότερο εισόδημα, αφήνοντας περίπου το 80% της ίδιας γενιάς χωρίς μεγάλη αύξηση στην περιουσία τους.

Δηλαδή η πλειοψηφία των millennials που αμείβονται με τον μέσο μισθό, δεν θα δουν ουσιαστικές διαφορές στην περιουσία τους, ακόμα και αν λάβουν κάποια κληρονομιά από τους γονείς τους.

Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να γίνουν σημαντικές πολιτικές παρεμβάσεις για την μείωση του χάσματος πλούτου, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της φορολογίας των ακινήτων και της διαγραφής φοιτητικών δανείων.

Να υπενθυμίσουμε πως πριν από λίγες ημέρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε την εν μέρει διαγραφή φοιτητικών δανείων, ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης δημόσιας συζήτησης στη χώρα, καθώς ένα έτος φοίτησης σε πανεπιστήμιο μπορεί να κοστίζει πολλές δεκάδες χιλιάδες δολάρια.

«Τηρώντας την προεκλογική μου υπόσχεση, η κυβέρνησή μου ανακοινώνει ένα σχέδιο με στόχο να ανακουφιστούν οι οικογένειες της εργατικής και της μεσαίας τάξης, καθώς ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν την αποπληρωμή των ομοσπονδιακών φοιτητικών δανείων, τον Ιανουάριο του 2023», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

In keeping with my campaign promise, my Administration is announcing a plan to give working and middle class families breathing room as they prepare to resume federal student loan payments in January 2023.



I'll have more details this afternoon. pic.twitter.com/kuZNqoMe4I