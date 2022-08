Απίστευτο video: Δύο γυναίκες στην Τουρκία κράτησαν βαν για να μην πέσει πάνω τους (vid)

Ο οδηγός του μίνι βαν δεν είχε βάλει χειρόφρενο, με αποτέλεσμα να κυλήσει προς τα πίσω και να φτάσει μία ανάσα από το να ντελαπάρει πάνω σε δύο γυναίκες.

Ένα πραγματικά απίστευτο video έφερε στην δημοσιότητα η Sabah, με πρωταγωνίστριες δύο γυναίκες με... υπερδυνάμεις.

Σε αυτό λοιπόν διακρίνεται ένα μίνι βαν να έχει παρκάρει σε έναν υπερυψωμένο δρόμο και να κατεβαίνουν από αυτό δύο γυναίκες και ένας άνδρας.

Προφανώς ο οδηγός δεν έβαλε χειρόφρενο με αποτέλεσμα όταν άρχισαν να ξεφορτώνουν τα πράγματα να κυλήσει προς τα πίσω και ο άνδρας να πέσει στο κάτω μέρος.

Το ίδιο πήγε και να συμβεί με τις δύο γυναίκες, οι οποίες όπως μπορείτε να δείτε κράτησαν με τα χέρια τους το βαν, προκειμένου να μην αναποδογυρίσει.

