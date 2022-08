Damian Lazarus και John Digweed έρχονται στο Bolivar στις 26 και 27 Αυγούστου

Το εντυπωσιακό line up στο Bolivar συνεχίζεται.

Την Παρασκευή 26 Αυγούστου το Bolivar και η Minotaur – Minotaur παρουσιάζουν τον dj/ producer Damian Lazarus. Ο Label owner των Crosstown Rebels, Day Zero, Get Lost με μια τεράστια καριέρα ως dj και producer έρχεται για πρώτη φορά στο Bolivar για μια μαγική νύχτα. Support djs Christo Z / Mr. Orpheus / Steph / Rezo b2b Jay Madox / Kiko.

Μια ημέρα μετά, το Σάββατο 27 Αυγούστου ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής,o Βρετανός θρύλος John Digweed επιστρέφει στα decks του Bolivar. Support djs Reign Of Time & Steph.

