Στις 8 Σεπτεμβρίου τα αποκαλυπτήρια για τα νέα Motorola Edge smartphones (vid)

Η Motorola συνεχίζει τις ανακοινώσεις και ρίχνει περισσότερα τηλέφωνα στην αγορά.

Η Motorola παρουσίασε πρόσφατα το Motorola Edge 2022 με το Dimensity 1050 SoC και φαίνεται πως έχει κι άλλα μοντέλα της σειράς έτοιμα για κυκλοφορία.

Η εταιρεία δημοσίευσε ένα διαφημιστικό video όπου και τονίζει πως στις 8 του μήνα θα έχουμε ανακοινώσεις για 3 νέα τηλέφωνα, χρησιμοποιώντας το hashtag #findyouredge.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η χρονική στιγμή που επιλέχθηκε για την αποκάλυψή τους, καθώς πέφτει αρκετά κοντά σε αυτή των iPhone 14.

Κάποιες εκτιμήσεις μιλούν για εμφάνιση των Moto X30 Pro και Moto S30 Pro -που είναι διαθέσιμα στην Κίνα- με άλλη ονομασία στην παγκόσμια αγορά.

Το Moto X30 Pro έχει Snapdragon 8+ Gen 1 Soc, οθόνη 144Hz και κεντρική κάμερα 200MP. Το Moto S30 Pro έχει Snapdragon 888+, οθόνη 144Hz και κεντρική κάμερα 50MP.

Find yourself closer to the edge...September 8 #hellomoto #findyouredge pic.twitter.com/pv3SfFSo9C