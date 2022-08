5 videogames που θα μας απασχολήσουν τον Σεπτέμβριο

Από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα του FIFA στην post-apocalyptic Αμερική του The Last of Us Part 1

Η αγορά του gaming πέρασε 2 χρόνια γεμάτα καθυστερήσεις, αναβολές κυκλοφοριών και ακυρώσεις τίτλων, ενώ λόγω της περιορισμένης παραγωγής, πολλοί fans δεν έχουν καταφέρει να αγοράσουν ακόμη μια κονσόλα νέας γενιάς. Η κατάσταση με το τελευταίο ειδικά φαίνεται να στρώνει σιγά-σιγά, ενώ και στο επίπεδο κυκλοφοριών οι εταιρείες έχουν βάλει… τις μηχανές στο φουλ και πλέον φαίνεται πως θα έχουμε μια σεζόν γεμάτη videogames. Πάμε να δούμε 5 τίτλους που θα μας απασχολήσουν στο ξεκίνημά της, δηλαδή μέσα στον Σεπτέμβριο.

The Last of Us Part 1

Κυκλοφορία: 02/09/22

Formats: PS5



To θρυλικό The Last of Us του PS3 και του PS4 έρχεται και στο PS5, αυτή τη φορά με περισσότερες βελτιώσεις, τη νέα μηχανή γραφικών της Naughty Dog και υποσχέσεις και για άλλες συγκινήσεις. Για πρώτη φορά, μάλιστα, ο τίτλος θα εμφανιστεί και με ελληνικές φωνές για τους χαρακτήρες.

NBA 2K23

Κυκλοφορία: 09/09/22

Formats: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch



Το καθιερωμένο μπασκετικό ραντεβού της σειράς NBA 2K έρχεται με το NBA 2K23 για τη φετινή σεζόν. Το παιχνίδι υπόσχεται βελτιώσεις σε διάφορα σημεία, ενώ η συλλεκτική του θα φέρει την υπογραφή του Michael Jordan με τον θρυλικό αθλητή στο εξώφυλλο και 15 ειδικά challenges του στις διαθέσιμες επιλογές.

Splatoon 3

Κυκλοφορία: 09/09/22

Formats: Nintendo Switch



Το κλασικό παιχνίδι online μαχών της Nintendo έρχεται στο Nintendo Switch την ίδια μέρα με το NBA 2K23. Οι παίκτες χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται να βάψουν το μεγαλύτερο μέρος κάθε πίστας για να αναδειχτούν νικητές.

Bayonetta 3

Κυκλοφορία: 30/09/22

Formats: Nintendo Switch



Η θρυλική Bayonetta έρχεται για άλλη μια περιπέτεια, αποκλειστικά στο Nintendo Switch. Ο τίτλος αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου και η σέξι μάγισσα θα προσπαθήσει για άλλη μια φορά να τα βάλει με όλους και με όλα.

FIFA 23

Κυκλοφορία: 30/09/22

Formats: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch



Το FIFA 23 είναι το αθλητικό παιχνίδι που περιμένουν περισσότερο φέτος οι φίλοι του ποδοσφαίρου και θα κυκλοφορήσει στα τέλη του μήνα. Το φετινό game της EA Sports είναι σημαντικό για έναν ακόμη λόγο, αφού είναι το τελευταίο που θα βγει με αυτήν την ονομασία. FIFA και EA Sports παίρνουν από το 2023 ξεχωριστούς δρόμους και το επόμενο game θα πάρει το όνομά του από το νέο IP της EA Sports, το EA Sports FC.