Οι κάτοχοι PlayStation θα απολαύσουν φέτος πρώτοι το Call of Duty: Modern Warfare II (vid)

Μέσα από την ειδική συμφωνία που συνεχίζει να ισχύει και για φέτος ανάμεσα σε Sony και Activision.

H κυκλοφορία του Call of Duty: Modern Warfare 2 έχει ήδη ξεκινήσει από νωρίς συζητήσεις ανάμεσα στους gamers και για άλλη μια χρονιά, οι κάτοχοι PlayStation θα έχουν το προβάδισμα. Η συμφωνία ανάμεσα σε Sony και Activision συνεχίζεται και για το 2022 και έτσι θα προσφέρονται διάφορα προνόμια.

Όσοι κάνουν προ-παραγγελία την ψηφιακή έκδοση του παιχνιδιού θα μπορούν να απολαύσουν το single player campaign από τις 20 Οκτωβρίου, δηλαδή 8 ημέρες πριν από το επίσημο λανσάρισμά του.

Στην ιστορία του φετινού game πρωταγωνιστές είναι και πάλι τα μέλη της Task Force 141, τα οποία καλούνται να δράσουν σε ΗΠΑ, Ασία και Καναδά αντιμετωπίζοντας κάθε κίνδυνο. Η Infinity Ward έχει βάλει τα δυνατά της για να προσφέρει εντυπωσιακά γραφικά και σκηνικά δράσης, αλλά και μοναδικά physics σε όλα τα επίπεδα.

Όσοι προ-παραγγείλουν το game, πέραν της πρώιμης πρόσβασης στο story mode, θα έχουν άμεσα περιεχόμενο για τα Call of Duty: Vanguard και Call of Duty: Warzone, καθώς και όλο το in-game έξτρα υλικό στο λανσάρισμα. Αν προτιμήσετε την Vault Edition, πέραν των παραπάνω θα αποκτήσετε ακόμη 4 playable operators, το FJX Cinder Weapon Vault, το Season One Battle Pass και 50 Tier Skips και το Ghost Legacy Pack.

Η open beta του παιχνιδιού θα «τρέξει» δωρεάν σε δύο Σαββατοκύριακα για τους κατόχους PlayStation. Η πρώτη θα είναι αποκλειστική για τις κονσόλες PS4 και PS5, για όσους έχουν κάνει προ-παραγγελία και είναι προγραμματισμένη για τις 16-20 Σεπτεμβρίου και δεν θα απαιτείται μάλιστα και ενεργή συνδρομή PlayStation Plus.

Η δεύτερη θα «τρέξει» από τις 18 έως και τις 20 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμη σε όλους, ασχέτως αν έχουν κάνει προ-παραγγελία το game. Τέλος, μια δεύτερη beta θα «τρέξει» από τις 22 έως και τις 26 Σεπτεμβρίου με υποστήριξη και crossplay.