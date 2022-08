The Last of Us Part 1: Ένα μαγικό ταξίδι, επανασχεδιασμένο για το PS5

To κορυφαίο παιχνίδι της Naughty Dog επιστρέφει τον Σεπτέμβριο βελτιωμένο.

Δεν υπάρχουν πολλά λόγια να πει κανείς για τη σειρά The Last of Us. Τα action adventures της Naughty Dog αποτελούν σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία του gaming και συνοδεύουν τις κονσόλες PlayStation από το 2013 κι έπειτα.

Το πρώτο The Last of Us κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά για το PS3 και οι παίκτες καλούνται να ελέγξουν τον χαρακτήρα του Joel, ενός φυγά που πρέπει να συνοδέψει ένα κορίτσι με το όνομα Ellie σε έναν post-apocalyptic κόσμο των ΗΠΑ. Η επιβίωσή της είναι σημαντική, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν είναι ξεκάθαρο από την αρχή στον ίδιο. Έχοντας χάσει την κόρη του σε ένα ατύχημα από την επίθεση μολυσμένων ανθρώπων, ο Joel αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση με την Ellie και κάπως έτσι «χτίζεται» και η ιστορία.

Ο τίτλος ξεχώρισε για την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον του, το gameplay, τα γραφικά και τον ήχο που έφερε την υπογραφή του Gustavo Santaolalla. Η εμπορική του πορεία ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού μέσα σε μία εβδομάδα πούλησε 1.3 εκατ. αντίτυπα, ενώ μέχρι και τον Απρίλιο του 2018 ο αριθμός αυτός έχει ξεπεράσει τα 17 εκατ.!

Μία remastered εκδοχή του game κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2014 για το PS4, ενώ στις 2 Σεπτεμβρίου έρχεται η ώρα του PS5 με τον τίτλο The Last of Us Part 1. To παιχνίδι φέρει βελτιωμένα γραφικά και χρήση της τελευταίας μηχανής γραφικών της Naughty Dog, αλλά και ενσωματωμένες λειτουργίες για το ασύρματο χειριστήριο DualSense. Μάλιστα, θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά (πέραν του ελληνικού εξωφύλλου, του ελληνικού μενού και των ελληνικών υποτίτλων) και μεταγλωττισμένο στη χώρα μας.