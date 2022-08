Έρχεται νέο videogame Lord of the Rings με τη συνεργασία της Weta Workshop!

Ετοιμαστείτε για μοναδικά σκηνικά στον κόσμο του J.R.R. Tolkien

H Private Division της Take-Two Interactive και η Weta Workshop ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους για ένα νέο παιχνίδι που θα βασίζεται στον κόσμο του Lord of the Rings.

H Weta είναι το στούντιο πίσω από τα εκπληκτικά οπτικά εφέ της τριλογίας The Lord of the Rings και το 2014 ίδρυσε έναν τομέα που εκμεταλλεύεται τα εργαλεία της και ασχολείται με τα videogames.

Στόχος των δύο πλευρών είναι να ασχοληθούν με το πως θα μεταφέρουν πολλά στοιχεία από το lore του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στο νέο videogame και η ομάδα ανάπτυξης δηλώνει ήδη ενθουσιασμένη από τις ιδέες που έχουν πέσει στο τραπέζι.

Ο επικεφαλής της Private Division σημείωσε στο σχετικό δελτίο Τύπου πως «Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτήν τη συνεργασία. Το Lord of the Rings IP είναι η πηγή μοναδικών ιστοριών και δεν υπάρχει καλύτερη ομάδα από την Weta Workshop για να δημιουργήσει μια μοναδική εμπειρία».

Η επικεφαλής του τμήματος gaming της Weta, Amie Wolken, τόνισε από την πλευρά της πως είναι «μοναδικό προνόμιο να δημιουργεί κανείς ένα νέο videogame στη Μέση Γη» και πως «θα είναι διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο σχετικό έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα».

Το παιχνίδι δεν έχει ακόμη τελικό τίτλο και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο επόμενο οικονομικό έτος της Take Two, δηλαδή από τον Απρίλιο του 2023 έως και τον Μάρτιο του 2024.