Τρομακτική στιγμή στην Οδησσό της Ουκρανίας: Νάρκη σκάει στην παραλία μια ανάσα από του κολυμβητές (vid)

Ο τραγικός απολογισμός είναι δύο νεκροί και δύο τραυματίες. Προσοχή, σκληρές εικόνες.

Κόβει την ανάσα το βίντεο που κυκλοφορεί από παραλία της Οδησσού στην Ουκρανία, που απεικονίζει τη στιγμή που νάρκη εκρήγνυται δίπλα σε κολυμβητές.

Όπως μετέδωσαν τα ουκρανικά ΜΜΕ, από την έκρηξη της νάρκης στην παραλία της Οδησσού που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας σκοτώθηκαν δύο άντρες και άλλοι δύο τραυματίστηκαν.

Οι ουκρανικές αρχές πάντως έχουν απαγορεύσει το κολύμπι στις θάλασσες της Οδησσού γι αυτόν ακριβώς τον λόγο. Για την ύπαρξη πολλών ναρκών αλλά και τις ρωσικές επιθέσεις που εξαπολύονται πολύ συχνά.

A mine exploded on a beach in the #Odesa region, where there were vacationers. pic.twitter.com/1zC0fz9x3k